Precipita da 15 metri mentre lavora sul tetto di un capannone: operaio muore sul colpo

Un operaio di 54 anni è morto questa mattina in seguito a un incidente sul lavoro in un'azienda a Carrara (Massa Carrara). Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe caduto da un'altezza di 15 metri mentre stava cambiando il lucernario in un capannone. Il 54enne era titolare di una ditta individuale di infissi. Mentre si trovava al lavoro nel capannone, non ancora utilizzato per la produzione, avrebbe perso l'equilibrio, precipitando poi al suolo. L'incidente questa mattina intorno alle 7.40. Sul posto sono interventi i sanitari insieme ai carabinieri e la personale della Asl.

Secondo quanto riferito dai vertici della Cgil, il capannone è di proprietà della ditta Gasperi-Minotti ma affittato ad Asti, ramo d'azienda della Baker Hughes-Nuovo Pignone, per eseguire lavorazioni di vario genere. La vittima, titolare di una srl, stava eseguendo insieme ad un'altra persona sul tetto alcuni lavori edili in subappalto, dicono dalla Cgil. "Le cause di queste tragedie - ha dichiarato Paolo Gozzani, segretario della Cgil Massa Carrara - avvengono per questo diabolico sistema di subappalti, che ad ogni passaggio fa emergere problemi di sfruttamento, povertà e mancanza di sicurezza, con lavoratori sempre meno tutelati e lasciati soli".

Lutto cittadino a Carrara

Il comune di Carrara ha annunciato il lutto cittadino e ha annullato la cerimonia per la Bandiera Blu, prevista per questa mattina.

"Ho appreso con sgomento della morte di un artigiano di 54 anni impegnato nei lavori sul tetto di un capannone di viale Zaccagna. In segno di vicinanza ai suoi cari, abbiamo disposto la proclamazione del lutto cittadino per la giornata di oggi, annullando la cerimonia per la Bandiera Blu che si sarebbe dovuta tenere proprio in mattinata", ha scritto sui social il sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale, che si è recato sul luogo dell’incidente.