Schianto in Vespa contro il palo della luce: morto a 20 anni

Lutto a Campolongo Maggiore, dove un drammatico incidente è costato la vita ad un ragazzo di 20 anni. È uscito di strada intorno alle 21 di sabato 1 giugno a bordo della Vespa con la quale girava sempre e per lui i soccorsi non hanno potuto fare nulla. È morto così Daniele Coccato, residente a Santa Maria Assunta (Venezia). A Campolongo Maggiore, scrive VeneziaToday, il giovane era conosciuto proprio per la Vespa che non abbandonava mai.

La famiglia ha un tacchificio nel vicino Comune di Fossò; la scomparsa del giovane Daniele è un lutto per il distretto calzaturiero della Riviera del Brenta. Dalle ricostruzioni è emerso che il mezzo è uscito di strada scontrandosi con un palo della luce in via Villa, nella frazione di Bojon. Gli inquirenti procedono ai rilievi ma sembra che si tratti di un'uscita di strada autonoma.

Daniele Coccato lascia un fratello poco più giovane di lui e una sorella di 13 anni. "Le nostre comunità sono scosse e addolorate dopo aver appreso questa terribile notizia. Non ci sono parole per commentare una così grande disgrazia se non pensare alla famiglia", dice il sindaco di Campolongo Maggiore, Mattia Gastaldi.

Il ragazzo aveva studiato all'Ipsia Marconi di Cavarzere e lavorava nel laboratorio di famiglia. Sul profilo social c'è la foto del Vespa club Roncajette di un anno fa che lo ritrae in sella.