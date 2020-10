A Venezia per la prima volta sollevato il Mose contro l'acqua alta

Sono emerse dall'acqua le barriere del Mose, il sistema di 78 paratoie che si è alzato per la prima volta a proteggere la città di Venezia dall'alta marea. L'inizio del sollevamento delle paratoie mobili, secondo quanto riferito dal Consorzio Venezia Nuova e dal Comune, è iniziato alle 8:35 di sabato e si è completato alle 9:52. L'operazione si è svolta quindi in un'ora e 17 minuti mentre su Venezia pioveva a dirotto, con un forte vento di scirocco.

A Venezia la prima volta del Mose: il video

Una volta innalzato il Mose, dentro la Laguna di Venezia la marea non sta crescendo. Alle 10 sono stati misurati alla Diga Sud del Lido 119 centimetri, a Punta Salute, dove si registra il medio mare 69. Alle 12 è prevista una marea di 135 centimetri, ma grazie al sollevamento del Mose il colmo di marea non dovrebbe entrare in città.

"Il test è andato bene", ha confermato il provveditore alle opere pubbliche Cinzia Zincone. "Si apprezza una consistente differenza - ha spiegato - di altezza dell'acqua tra la parte difesa dal Mose e quella che non lo è. Un test giudicato positivamente, non filtra acqua".