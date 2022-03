Perchè potrebbero riaprirsi le indagini sul mostro di Firenze

Riaprire le indagini sui duplici omicidi del mostro di Firenze, dopo l'archiviazione dell'ultimo filone riguardante l'ex legionario Vigilanti - nel frattempo deceduto - e richiesta di accesso agli atti su dossier che parzialmente o addirittura per nulla entrati esaminati dagli inquirenti e mai entrati nei processi ai Compagni di Merenda e processo Calamandrei. Le richieste ufficiali sono state depositate da un pool di avvocati toscani-umbri (Antonio Mazzeo, Valter Biscotti e Vieri) che rappresentano alcuni familiari delle vittime degli Scopeti (la coppia francese) e di Scandicci (1981). C'è la convinzione che, da quel materiale non esaminato, un nuovo personaggio, una nuova pista possa portare alla verità o almeno ad un nuovo processo. Massimo riserbo al momento da parte del pool ma, anche grazie al lavoro del consulente-scrittore Paolo Cochi, si parla di un personaggio che sarebbe stato attenzionato dalle forze dell'ordine (tra il 1984-85), con carateristiche compatibili con quelle del mostro, ma che per motivi al momento non spiegabili non è stato mai poi indagato e ascoltato. Un nome e un profilo che sarebbe stato stampato in un dossier specifico che ora il pool vuole avere in mano per approfondire e fare delle comparazioni: si tratta della nota "Persone sospettate - CC a cura del Nucleo Provinciale e a firma del Maggiore Sebastiano Anza’ redatto nell'ottobre 1984". Sarebbe questo uno degli assi nella manica del pool difensivo sia per far riaprire le indagine che allo stesso tempo avviare una nuova pista in questo mistero fitto e dove non sono mancati depistaggi, testimoni discutibili e infinite teorie (dalla pista sarda dei fratelli Vinci, alla setta con diversi livelli tra cui i Compagni di Merenda per arrivare agli omicidi per alimentare la strategia della tensione in Italia negli anni '70-'80).

Il duplice omicidio agli Scopeti

Dunque un uomo misterioso, mai visto sotto i riflettori del Mostro, che si ricollega anche ad altri due importanti fascicoli che il pool vuole avere in mano per portare avanti le proprie indagini - alternative a quelle della Procura -: il primo, a riguardo delle dichiarazioni di un’autostoppista diretta verso Borgo San Lorenzo la quale riferì che, il 26.9.85, la persona che le aveva dato il passaggio le anticipò la notizia (fino a quel momento non resa nota tramite i normali mezzi di informazione) della lettera contenente reperti organici provenienti dal cadavere di Nadine Mauriot ed indirizzata al magistrato Silvia Della Monica. Il terzo fascicolo riguarda gli "approfondimenti di PG presso l’Ospedale Ponte a Nicchieri con elenco ed indagine sul proiettile ritrovato nei pressi del pronto soccorso, oltre all’elenco delle persone medicate le notti del 6-7-8 settembre '85". E qui la storia e i possibili sviluppi si fanno molto interessanti. Ma cosa c'entra l'ospedale di Ponte a Niccheri? Per capirlo bisogna tornare sulla piazzola di sosta dell'ultimo duplice omicidio, ovvero agli Scopeti, dove venne uccisa la coppia francese. Sempre qui, a sorpresa, quasi un mese dopo la mattanza, alcune persone ritrovarono un ‘fazzolettino di carta intriso di sangue con un capello’.

L'ipotesi che venne formulata dagli inquirenti è che nell'ultimo delitto il mostro o uno dei mostri sia rimasto ferito nel tentativo riuscito di fermare e uccidere il giovane francese in fuga dalla tenda dopo i colpi di pistola Berretta che uccisero la donna. Il sangue rilevato è di tipo B: non combacia con quello di Pacciani, né con quello delle vittime, compatibilità solo con il Vanni condannato in via definitiva in concorso per l'omicidio degli Scopeti. Ma le dichiarazioni di Lotti e Pucci - i testimoni - non hanno mai convinto l'opinione pubblica e addetti ai lavori sia per le contraddizioni accertate che per le caratteristiche dei dichiaranti (problemi di alcolismo per il Lotti e l'oligofrenico invece il Pucci). Detto questo va collocato il fascicolo dell'ospedale di Ponte a Nicchieri: sul piazzale venne ritrovato un proiettile compatibile con quelli del mostro e l'ipotesi è quella che il possessore lo avrebbe perso mentre si recava al pronto soccorso per farsi curare la ferita. Per questo è importante rileggere quei verbali delle persone curate le notti tra il 6 e l'8 settembre.

Le nuove tecniche a disposizione

Sangue e Dna con le nuove tecniche a disposizione possono ancora parlare molto rispetto a testimoni e sospetti in gran parte già deceduti. Ed è per questo che gli avvocati hanno chiesto di ottenere anche i dossier sulle lettere inviate - attribuite al Mostro o ai Mostri - inviati dopo il duplice omicidio degli Scopeti. Nello specifico si tratta delle buste anonime recapitate in Procura (di cui due a mano) contenenti dei bossoli di cartucce Winchester serie H e minacce annesse rivolte all’indirizzo dei pm Vigna, Fleury e Canessa; il biglietto anonimo annesso pervenuta in procura nel 1987, come da dichiarazioni dell’allora procuratore capo Pier Luigi Vigna nel corso della Trasmissione Rai 3 ("Telefono giallo” di Corrado Augias). Ma quante possibilità ha il pool di riaprire le indagini e di ottenere questi atti? Le possibilità sono alte perchè per i tre duplici delitti (Borgo S. Lorenzo 1974, Scandicci 1981, Calenzano 1981) non è mai intervenuta sentenza definitiva sui fatti e sulle responsabilità, per questo "è sempre possibile per tali fatti-reato riprendere le indagini in qualsiasi momento". In più la richiesta degli atti è fondamentale per i legali per dimostrare e fare verifiche sulla nuova pista. La riapertura del caso non è stata neanche blindata nel processo procedimento a carico di Vigilanti e Caccamo, indagati per tutti gli otto duplici delitti de quibus, ha ribadito che "archiviazione del procedimento non comporta preclusioni di nessun tipo, in qualunque momento nuove emergenze possono condurre ad una riapertura delle indagini".