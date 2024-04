Saman Abbas "non fu uccisa per il no alle nozze combinate. Potrebbe essere stata la madre"

Un orrore che si carica di altri macabri particolari e di un nuovo colpo di scena. Sono uscite oggi, martedì 30 aprile 2024, le motivazioni della sentenza con la quale lo scorso 19 dicembre, i giudici della Corte di assise di Reggio Emilia hanno condannato all'ergastolo i genitori Shabbar Abbas e Nazia Shaheen e a 14 anni lo zio Danish Hasnain per l'omicidio di Saman Abbas.

La 18enne, uccisa nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 a Novellara in provincia di Reggio Emilia, non sarebbe stata ammazzata perché si opponeva a un matrimonio combinato. "Se vi è un dato che l'istruttoria e la dialettica processuale - le uniche deputate a farlo - hanno consentito di chiarire è che Saman Abbas non è stata uccisa per essersi opposta a un matrimonio combinato/forzato" scrivono i magistrati nelle motivazioni della sentenza.

I giudici aggiungono che questo elemento che "nulla toglie e nulla aggiunge alla gravità del fatto, ma che corrisponde a una verità che la Corte è tenuta a rilevare". Le ragioni sembrano quindi essere altre e anche il ruolo della madre della ragazza, tutt'ora latitante in Pakistan, si aggrava ulteriormente.

La fuga di Saman è la vera motivazione dell'omicidio

Più che il rifiuto a convenire alle nozze combinate in Pakistan, alla base dell'omicidio ci sarebbe il tentativo di fuga che la ragazza stava per mettere in atto, con il fidanzato Saqib Ayub, una relazione duramente osteggiata dai genitori. La sera dell'omicidio, il 30 aprile del 2011, i due entrano in possesso delle videoregistrazioni che la giovane registrava con il ragazzo in chat. È questo particolare a fare scattare la discussione accesa che sfocerà poi in un vero e proprio omicidio.

"Dopo che i genitori hanno scoperto la relazione in atto con Saqib e, soprattutto, il progetto di Saman di andar via, - si legge nella sentenza - si sono prima confrontati tra loro sulla soluzione da adottare di fronte a una nuova fuga di Saman e, dato che la partenza imminente dei due per il Pakistan, la mattina successiva, non consentiva di attendere oltre, hanno deciso di mettere la ragazza di fronte al fatto compiuto".

Se la ragazza avesse ribadito di volere andare via di casa, come poi avvenuto, a intervenire sarebbe stato lo zio, facendosi trovare sulla strada sterrata posta di fronte all'abitazione. Su quella stessa strada i due genitori scorteranno di fatto Saman verso il suo omicidio. E qui subentra forse la parte più inquietante di tutta la sentenza.

Perché i giudici non escludono che la madre possa avere ucciso la figlia

Quello che certo è che i genitori di Saman, Abbas Shabbar e Shaheen Nazia, hanno "letteralmente accompagnato la figlia a morire" e per i giudici non "si esclude che sia stata" la madre "l'esecutrice materiale".

La decisione di uccidere Saman Abbas sarebbe stata concordata dai genitori nel corso delle telefonate con lo zio Danish Hasnain e lo dimostrerebbero le condotte dei due in occasione dell'uscita di casa con la figlia, documentate dalle telecamere.

"Può dirsi indiziariamente accertata la comune volontà degli imputati di commettere l'omicidio della loro stessa figlia, la presenza di entrambi sul luogo del delitto, e il comprovato apporto fornito alla realizzazione dell'evento" scrivono i magistrati. Ma c'è di più.

La madre, in modo fermo e determinato, bloccando con un gesto risoluto il marito, si inoltra sulla carraia con Saman nella videoregistrazione visionata dagli inquirenti "per quel minuto che non consente di escludere sia stata lei l'esecutrice materiale dell'omicidio" scrivono i magistrati. Il marito, che "si mostra tormentato e assume atteggiamenti che danno conto della drammaticità di ciò che sta accadendo, ma che lui resta a osservare, senza far nulla". Confermando così "la sua adesione psicologica piena al fatto".

Shaheen Nazia, intanto, madre di Saman, è da mesi latitante in Pakistan ed è stata di fatto condannata in contumacia.