Si scontra con la moto del fratello e cade in dirupo: morto 28enne

Un motociclista di 28 anni è morto dopo essersi scontrato con la moto guidata dal fratello. È accaduto in provincia di Brescia lungo la strada che costeggia il lago di Valvestino.

I due fratelli, che stavano compiendo una gita lungo un percorso molto frequentato dai centauri, scendevano sulla provinciale verso Gargnano quando, per cause ancora da accertare, le loro moto sono venute in contatto. Il 28enne è caduto nel dirupo che divide la strada dal lago sottostante dopo un volo di decine di metri. L'uomo è morto sul colpo. Il corpo del giovane, originario di Fino Mornasco in provincia di Como, è stata trasferita a Gargnano.