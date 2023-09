Motociclista decapitato dopo lo scontro con un'auto

Un motociclista di 39 anni è morto in seguito allo scontro con un'auto lungo la statale 106 Jonica, a pochi chilometri da Taranto. L'impatto è stato talmente violento che la vittima è stata decapitata.

L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, viaggiava da solo sulla sua moto quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una Ford Fiesta. Nell'incidente è stata coinvolta anche un'altra moto, i cui passeggeri sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Anche il conducente dell'auto è stato ricoverato, ma sembra con ferite meno gravi. Sono in corso accertamenti per verificare le cause del tragico incidente e per stabilire le responsabilità. Sul posto anche uomini dell'Anas.

Si tratta dell'ennesima tragedia che vede come sfondo la statale 106: qui, dal 2013 a oggi, sono morte a causa di incidenti stradali oltre 200 persone, una media di 20 all'anno.

Continua su Today