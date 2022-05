Col motorino sulla ciclabile, spingono un uomo in monopattino e lo fanno cadere

In due sullo scooter, senza casco e tra urla e insulti spingono un uomo - ignaro e inerme - che procedeva col suo monopattino. Scene di ordinaria follia a Catania quelle riprese da Cataniatoday: immagini che non hanno bisogno di ulteriori commenti.

Non si può far altro che constatare il degrado sempre più crescente e che sembra non toccare mail il fondo. E non solo a Catania. Tra episodi di bullismo e scene di ordinaria follia e violenza, solo nell'ultima settimana è passata alla cronaca anche una lite su un campo da calcetto nel Napoletano con un 12enne finito in ospedale con una chiave conficcata in testa.