Produceva mozzarella di bufala con la soda caustica: condannato imprenditore

Ha messo in commercio prodotti caseari realizzati con latte crudo adulterato con l’aggiunta di soda caustica e provenienti da allevamenti non ufficialmente indenni da tubercolosi. Con queste accuse Salvatore Bellopede, imprenditore caseario di Santa Maria Capua Vetere, è stato condannato a 3 anni di reclusione.

Il tribunale ha invece dichiarato l'estinzione dei reati per prescrizione per gli altri imputati, in particolare per gli ex titolari dell'allevamento bufalino di San Potito Sannitico, comune dell'Alto-Casertano, da cui Bellopede avrebbe acquistato il latte.

Dalle indagini è emerso che il latte veniva conservato anche per 7-8 giorni e trattato con soda caustica per abbattere la carica batterica e farlo passare indenne alle analisi di laboratorio. E dalle intercettazioni gli indagati parlavano del trattamento per ridurre l'acidità: "Si sente puzza... ci mischiamo un po' di soda dentro".

L'imprenditore venne arrestato nel 2017 nel corso di un'operazione di polizia che nel casertano portò alla scoperta di sofisticazioni e alla relativa chiusura di tre caseifici del casertano.

