Dall'inferno della guerra alla gioia del nuovo inizio: Mustafa e il papà sono in Italia

Gli occhi che brillano, la luce della felicità vera. Quella provata da chi l'orrore l'ha visto e sentito, che l'orrore voluto da altri lo ha pagato a caro prezzo, ma anche la felicità di chi dall'orrore non si è fatto sconfiggere e adesso sente di avere una vita nuova. Così, carichi di emozione, sono arrivati in Italia Mustafa al-Nazzal, il bambino di 6 anni nato senza arti per colpa di un bombardamento aereo con armi chimiche in Siria, e suo padre Munzir, al quale è stata amputata la gamba destra. Sono i protagonisti dello scatto "Hardship of Life" che ha vinto il Siena International Photo Awards 2021 e ha fatto il giro del mondo diventando immagine simbolo del dramma siriano.

Quella foto gli ha aperto una nuova strada. L'intera famiglia Al Nazzal sarà ospite dell'Arcidiocesi di Siena-Colle di Val d'Elasa Montalcino, mentre padre e figlio saranno curati al centro protesi di Vigorso di Budrio, un'eccellenza in un questo delicato campo.

"Munzir e Mustafa, protagonisti dello scatto 'Hardship of Life' che ha fatto il giro del mondo attraverso il Siena Awards, arriveranno nella nostra città per poi essere trasferiti e curati in un centro specializzato. Il Comune di Siena, co-organizzatore del festival Sipa che ha lanciato l'ondata emotiva, è stato in prima fila in questa bella storia di solidarietà, a dimostrazione ancora una volta del senso civico della nostra comunità. Per entrambi, padre e figlio, ci sarà la speranza di tornare a nuova vita'', commenta il sindaco di Siena Luigi De Mossi sui protagonisti della foto scattata da Mehmet Aslan, vincitrice assoluta del Sipa, Siena International Photo Awards 2021.

"Nei prossimi giorni - continua il primo cittadino - compatibilmente con le norme sanitarie vigenti e con i percorsi di cure previsti, avremo il piacere di incontrare ufficialmente Munzir e Mustafa assieme al fondatore e direttore artistico del premio fotografico Luca Venturi. Ringrazio tutti gli attori, istituzionali e non, che hanno fattivamente contribuito affinché si concretizzasse questa questa favola e che altrettanto fattivamente contribuiranno per il loro percorso di cure".

La raccolta fondi promossa dal Siena Awards sulla piattaforma GoFundMe che, a oggi, ha raccolto oltre 100mila euro ed è ancora aperta per continuare ad aiutare la famiglia di Mustafa e contribuire alle cure di padre e figlio. Al momento del loro arrivo a Siena, la famiglia dovrà osservare la quarantena di 10 giorni prevista dalle vigenti norme anti Covid, prima di dare avvio al percorso di integrazione e di cure. La fondazione Opera Diocesana Senese per la Carità onlus, ramo onlus della Caritas Diocesana di Siena, Colle di Val d'Elsa e Montalcino, che garantirà l'ospitalità e l'inserimento della famiglia in Italia.