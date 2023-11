Muore 13enne recuperato a 10 metri di profondità nel lago di Como

Era stato recuperato ieri nelle acque del Golfo di Lecco, nel Lago di Como, a una profondità di 10metri. Portato d'urgenza in ospedale il ragazzino era stato sottoposto a complessi interventi nella speranza di salvargli la vita, ma purtroppo questa sera è morto. Il giovane era arrivato nella giornata di ieri, venerdì 17 novembre, assieme ad alcuni amici sul posto. Il gruppo si era poi avventurato su un pontile galleggiante da cui il ragazzo sarebbe poi caduto in acqua.

Individuato a una profondità di dieci metri dai sommozzatori dei vigili del fuoco, sottoposto a lunghe manovre rianimatorie una volta portato a riva e quindi ricoverato in Rianimazione a Lecco, il tredicenne è stato poi sottoposto a un trattamento di circolazione extracorporea, ma purtroppo non è bastato a salvargli la vita. Restano da chiarire le circostanze in cui il giovane è finito in acqua, visto che a Lecco, secondo quanto si è potuto apprendere, era giunto con un costume da bagno. Tra le ipotesi, anche quella di un gioco, o una prova di coraggio, finito tragicamente, una volta in acqua. Il ragazzino, di origini magrebine, come alcuni dei suoi amici, pare non sapesse nemmeno nuotare. Sull'accaduto sono in corso indagini coordinate dalla Procura di Lecco.

