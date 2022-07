Muore bambino di sette anni, era ricoverato per Covid

È morto un bambino di sette anni ricoverato per Covid. È successo a Frosinone, dove la Direzione regionale Salute ha disposto un valutazione clinica sul decesso. L’indagine interna avrà il compito di chiarire tutte le procedure messe in atto nel caso specifico. "La salma del bambino è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per eseguire gli esami necessari e verificare le cause del decesso - fanno sapere - Sull'episodio indaga personale della squadra mobile di Frosinone. Si sta verificando se davvero non fosse disponibile il mezzo per trasferirlo nella Capitale. Infatti il problema sarebbe sorto dopo che i genitori avevano chiesto il trasferimento del piccolo nella Capitale. Spostamento che non sarebbe stato possibile per la mancanza di disponibilità di messi di trasporto adatti e ambulanze.

Il direttore generale della Asl, Angelo Aliquò, assicura: "Stiamo facendo tutte le verifiche del caso e siamo a disposizione per collaborare e chiarire cosa sia accaduto". La Asl di Frosinone, al contempo, esprime "il più profondo cordoglio per il decesso di un bambino di 7 anni avvenuto a Frosinone". Secondo i primi accertamenti, stando alla versione dell'Azienda sanitaria ciociara, "il piccolo è giunto in ospedale in condizioni già molto gravi. Dalle prime ricostruzioni sono state tentate tutte le manovre da parte dei medici ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare e neanche pare ci sia stato il tempo per trasferirlo in ambulanza al Bambin Gesù di Roma".