Muore in ospedale dopo un'infezione batterica

Muore in ospedale dopo aver preso un’infezione da batterio. È su questo fatto che adesso è partita una indagine dell'ufficio Igiene per risalire al tipo di alimento all'origine del contagio.

Il fatto vede protagonista un 75enne di Bojano, provincia di Campobasso, morto dopo aver contratto la listeriosi, l'infezione causata dal batterio Listeria monocytogenes. Le condizioni dell'uomo, che era ricoverato in Terapia intensiva presso il Cardarelli di Campobasso, erano state definite da subito molto gravi a causa anche di alcune patologie pregresse. Il 75enne ha resistito alcuni giorni in Rianimazione dopo aver ingerito un alimento, probabilmente della ricotta. Ci sarà dunque da capire se si poteva fare qualcosa per lui oppure no.