Il giallo del 16enne morto nel sonno dopo giorni di febbre

Sarà l'autopsia a stabilire la causa del decesso di un 16enne di Pirri, in provincia di Cagliari, morto nel sonno dopo che era rimasto alcuni giorni a casa con la febbre.

Sono stati i genitori del giovane ad accorgersi che il loro figlio era in gravi difficoltà. Il padre, che secondo quanto riferisce l'Unione sarda sarebbe un medico, si è avvicinato al letto del 16enne intorno alle 6,30 del mattino, trovandolo in fin di vita. Immediata la chiamata al 118, ma l'intervento dei soccorritori, che hanno provato a rianimare sul posto il ragazzo, è stato inutile. Nelle prossime ore verranno eseguiti degli esami autoptici, disposti dalla Asl, per stabilire le cause del decesso.

