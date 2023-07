Muore per il caldo soffocante sul lavoro: è il secondo caso in pochi giorni

Un'ipertermia, ovvero un aumento della temperatura corporea, potrebbe essere stata fatale a Stefano Olmastroni, lavoratore di 61 anni di Firenze. L'uomo lavorava per una ditta di pulizie locale e la morte risale a due giorni fa. L'uomo è stato colpito da un malore, risultato purtroppo fatale, mentre stava pulendo un magazzino con un collega per conto di un consorzio agricolo. Erano le 15.30 e a Firenze c'erano 39 gradi. L'uomo si sarebbe accasciato al suolo prima di essere trasportato d'urgenza all'ospedale cittadino di Careggi. Qui i sanitari avrebbero riscontrato nell'uomo una temperatura di 43 gradi corporei. Inutili gli sforzi di medici e infermieri di rianimarlo. Ora bisognerà capire se soffrisse di patologie pregresse che il caldo ha esasperato. Per la salma dell'uomo è stata disposta, a questo proposito, l'autopsia.

E purtroppo non è l'unico caso di questi giorni. Tre giorni fa un operaio di 44 anni è morto a Lodi mentre stava lavorando a dei lavori stradali. Anche in quel caso la temperatura riscontrata era ai limite del sopportabile: le temperature sfioravano i 40°centigradi. Dinamiche che riportano alla ribalta il tema della sicurezza sul lavoro e dell'adattamento, inevitabile a un clima che non sembra più lo stesso ormai da anni.

Continua a leggere su Today.it