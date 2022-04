Muore travolto dai bancali: odio e ironie sui social dopo la tragedia

Battute sarcastiche e commenti fuoriluogo. Anche di fronte a una tragedia c'è chi ha trovato il modo di ironizzare. La vicenda del 47enne morto nella notte tra lunedì e martedì durante un presunto tentativo di furto all'esterno di un supermercato di Cattolica, nel Riminese, ha susciato molto clamore anche sui social. Il dramma è stato scoperto nel pomeriggio di martedì quando gli addetti del supermercato Conad hanno trovato il corpo senza vita dell'uomo e hanno dato l'allarme. Sembra che la vittima sia rimasta schiacciata da alcuni bancali mentre tentava di prevelare alcune casse d'acqua lasciate all'esterno del centro commerciale.

"L'ennesima morte sul 'lavoro'" ha scritto qualcuno. E ancora: "Altissima purissima levissima","se l'ha proprio cercata" (con errore grammaticale annesso) sono tra le frasi che hanno amareggiato la vice sindaca di Rimini, Chiara Bellini, che parla di "bieco frasario dell'orrore" sottolineando come la morte del 47enne sia stata "un dramma che, invece di destare pietà e compassione, ha scatenato il peggio da alcune persone, che dietro la tastiera si sono sentite libere di poter dar fondo ad un registro spietato di volgarità, disumanità e violenze verbali di ogni tipo. Davanti a una persona morta. Senza più pietà, in uno scenario di impoverimento anche linguistico che non è mai solo una questione personale, ma anche e soprattutto di etica democratica o più brutalmente di cosa stiamo diventando e siamo già diventati".

Molti i commenti inappropriati segnalati dalla Bellini. Le faccine sorridenti. I pollici in su. I soliti "basta buonismo". "Viene da chiedersi - prosegue la vicesindaca nel suo sfogo - da dove provenga questo livore spropositato, ma soprattutto, da interrogarsi per capire i motivi della deriva di una società che non esita neanche più un secondo a condividere pubblicamente parole che non si sa da quale antro personale provengano. La pietà, o la compassione - ovvero il 'patire insieme' - si sono tramutate, prima nel linguaggio e poi nei comportamenti, in una ricerca ossessiva dello 'star bene da soli', senza gli altri, anzi, contro gli altri. Contro questo odio è sempre più necessario uno sforzo di autentica resistenza, non solo per sradicare modelli culturali violenti, ma anche per dare rispetto alla vita umana e un senso al sentirsi e percepirsi come comunità. Come? cominciando a riprenderci cura delle parole, ridandogli valore, significato, peso e quella misura senza la quale, insieme alla pietà, rischieremmo di perdere definitivamente anche le fondamenta della nostra convivenza civile".

Le indagini

Intanto le indagini proseguono. Al momento la Procura non esclude che possano emergere delle responsabilità penali nei confronti di terze persone, ma non ha ravvisato la necessità di effettuare l'esame autoptico dal momento che l'intera scena della morte è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza che controllano il centro commerciale "Diamante" in via Ravel.

Dai video emergerebbe come il 47enne abbia provato a prelevare le confezioni della catasta determinando, in qualche modo, l'instabilita della pila di pallet che gli è poi crollata addosso schiacciandolo a morte. Oltre ai rilievi dell'Arma, sul posto hanno effettuato degli accertamenti anche gli addetti dell'Ispettorato del lavoro la cui relazione sarà fondamentale per ricostruire con esattezza la dinamica della morte.