Muratore di 40 anni viene preso a sprangate in casa e muore in ospedale: "Movente passionale"

È stato fermato un uomo per l'omicidio di Roman Matvieiev, il muratore ucraino di 40 anni trovato in fin di vita due giorni fa, nella serata di venerdì 14 giugno, nella sua casa in via Ferrarese, a Bologna, dopo essere stato massacrato a colpi di spranga. La polizia ha rintracciato un cittadino ucraino di 38 anni su cui graverebbero forti indizi di colpevolezza.

Quanto è stato soccorso il 40enne aveva una profonda ferita alla testa. Trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore, l'uomo è deceduto poi nella mattina di sabato.

Le indagini e il possibile movente

Sul luogo del delitto, durante le indagini coordinate dal pm Michele Martorelli la Scientifica avrebbe trovato le impronte digitali del 38enne fermato. Sono stati poi i filmati delle telecamere di sicurezza a confermare i sospetti: nei video girati il giorno dell'omicidio, infatti, l'uomo sarebbe stato inquadrato mentre, brandendo l'arma, entrava nella palazzina dove abitava la vittima. E, dopo pochi minuti, da lì usciva con il braccio sporco di sangue. La vittima era stata trovata riversa su una sedia in un lago di sangue dal coinquilino rientrato a casa. Sotto shock ha chiamato la madre di Matvieiev e poi i soccorsi. La corsa in ospedale però si è rivelata vana.

Gli indizi hanno spinto il pm a emettere un provvedimento di fermo per il reato di omicidio. L'uomo sospettato è stato rintracciato nella tarda sera di sabato in zona Pilastro a bordo di un mezzo e portato in questura. Durante l'interrogatorio sarebbe emerso un movente di tipo passionale, ma al momento non ci sono altri dettagli. Il 38enne si trova ora nel carcere Dozza di Bologna.