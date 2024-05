Precipita dal balcone per passare il kebab alla vicina: morto giovane chef

Un giovane chef di 23 anni, Mustafa Kaya, ha perso la vita dopo essere precipitato dal balcone della sua abitazione sull'isola di Procida, in provincia di Napoli. Il tragico incidente è avvenuto nella mattina di ieri, giovedì 16 maggio: secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, il 23enne sarebbe precipitato dal terzo piano di un balcone di una palazzina di via San Rocco nel tentativo di passare un kebab appena preparato alla vicina di casa.

Inutile il trasferimento in elicottero all'ospedale "Santa Maria delle Grazie" di Pozzuoli: il giovane di origini turche è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nella caduta. La salma è stata sequestrata e portata al policlinico di Napoli per l'autopsia, mentre l'ipotesi dell'incidente sarebbe stata confermata anche dai testimoni sentiti dai carabinieri. La tragedia ha sconvolto gli abitanti di Procida, che da anni avevano "adottato" Mustafa, apprezzato da tutti non soltanto per le delizie preparate in cucina. Intanto sui social sono decine i messaggi di cordoglio di chi gli voleva bene.