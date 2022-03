Donna uccisa a Lentini con una coltellata alla gola: fermato il marito

Per l'omicidio di Naima Zahir, la 45enne originaria del Marocco colpita mortalmente in casa con un coltello alla gola, è stato fermato il marito italiano Massimo Cannone. Era stato proprio lui a chiamare i soccorsi, dichiarando inizialmente che si era trattato di un incidente, poi di un suicidio. La donna è stata uccisa tre giorni fa nella sua abitazione di Lentini, in provincia di Siracusa. Nei suoi confronti dell'uomo, 45enne, è stato emesso un provvedimento della Procura di Siracusa per omicidio volontario ipotizzando il pericolo di fuga. L'uomo ha raccontato di aver trovato la moglie sul letto di casa, di avere estratto il coltello per cercare di rianimarla e poi di aver avere pulito il sangue per terra perché il "cervello mi è andato in tilt". A suo avviso, la moglie "ha fatto tutto da sola, poi non lo so...". Domani sarà eseguita l'autopsia.