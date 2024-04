Nancy Liliano "è addolorata": torna a casa la donna che ha travolto e ucciso i due carabinieri

È tornata a casa Nancy Liliano, la ragazza di 31 anni accusata di aver provocato il drammatico incidente stradale avvenuto sabato 6 aprile in provincia di Salerno. Uno schianto tremendo in cui hanno perso la vita due carabinieri, il maresciallo Francesco Pastore, di 25 anni, e l'appuntato scelto Francesco Ferraro, di 27 anni. Nello schianto sono rimasti feriti anche il maresciallo Paolo Volpe, che si trovava in auto con le due vittime, e un uomo di 75 anni, che invece era al volante della terza auto coinvolta nell'incidente.

"Addolorata per quanto accaduto"

La 31enne ha fatto ritorno a casa, nel centro storico di Campagna, in provincia di Salerno. La ragazza di è detta "addolorata", come riferito dal suo avvocato Antonio Boffa, che nel pomeriggio di ieri l'ha incontrata nell'abitazione dove vive insieme alla madre: "Ē addolorata per quanto accaduto, essendo di fronte a una tragedia che sta determinando profonda sofferenza nelle famiglie dei carabinieri deceduti e in lei stessa". Fino al giorno precedente la 31enne si trovava ricoverata in ospedale a Oliveto Citra insieme all'amica di 18 anni che quella sera si trovava a bordo del suv. Nancy Liliano è risultata positiva all'alcoltest e anche alla cocaina, ma quest'ultima positività deve essere confermata da un controesame tossicologico, come avviene sempre in questi casi, per chiarire anche a quando risalisse l'eventuale consumo di sostanze stupefacenti. Nel frattempo, la cittadina di Campagna ha ricordato i due carabinieri scomparsi con una fiaccolata.

Chi è Nancy Liliano

Nancy Liliano, 31enne di Campagna, è rimasta coinvolta in passato in un'inchiesta su un traffico di droga tra la Calabria e la piana del Sele. In particolare, era una delle 15 persone alle quali, nel giugno 2019, al culmine di un'indagine iniziata nel 2015, i carabinieri della compagnia di Eboli (Salerno) notificarono altrettante misure cautelari, emesse dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Tra i reati contestati, a vario titolo, anche l'associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. In manette finirono esponenti di spicco della famiglia malavitosa Del Giorno, della piana del Sele, ritenuta dagli inquirenti in contatto con la 'ndrangheta dalla quale acquistava la droga da rivendere. Le accuse per lei erano di detenzione e spaccio di marijuana, amnesia e cocaina. Nancy Liliano decise di patteggiare la pena e venne condannata a tre anni di reclusione: è tornata in libertà nel 2020, dopo aver scontato la condanna agli arresti domiciliari. Dopo l'incidente in cui hanno perso la vita i due carabinieri è invece indagata per duplice omicidio stradale e lesioni personali stradali gravissime.