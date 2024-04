Nancy Liliano: la donna che (ubriaca e drogata) ha travolto e ucciso due carabinieri

C'è una svolta nelle indagini per la morte dei due carabinieri a seguito di un incidente avvenuto sabato sera (6 aprile) lungo la strada statale 91 che collega Eboli e Campagna, in provincia di Salerno. Nancy Liliano è risultata positiva all'alcoltest e anche alla cocaina, ma quest'ultima positività deve essere confermata da un controesame tossicologico, come avviene sempre in questi casi, per chiarire anche a quando risalisse l'eventuale consumo di sostanze stupefacenti. La procura di Salerno contesta il reato di omicidio stradale alla 31enne ritenuta responsabile dell'incidente costato la vita al maresciallo dei carabinieri Francesco Pastore, di 25 anni, e all'appuntato scelto Francesco Ferraro di 27 anni, e nel quale è rimasto ferito il maresciallo Paolo Volpe, attualmente ancora ricoverato in ospedale.

L'auto sulla quale viaggiava sabato sera, una Range Rover bianca, era stata recentemente sequestrata perché senza assicurazione, poi dissequestrata dopo qualche giorno. La vettura sarebbe stata restituita al proprietario, il padre di Nancy Liliano, meno di una settimana fa, il 3 aprile, dunque pochi giorni prima del terribile incidente. Padre che è attualmente sotto processo, in primo grado, anche lui con l'accusa di omicidio stradale per un incidente avvenuto nel 2022.

Il suv guidato dalla donna, dopo aver travolto la gazzella dei militari, ha colpito anche una terza auto, condotta da un uomo di 75 anni, ricoverato all'ospedale di Battipaglia in prognosi riservata. La donna alla guida del suv è stata sottoposta ad ulteriori accertamenti ieri nell'ospedale di Oliveto Citra, dove è ricoverata per le lesioni riportate nell'incidente. Ferita e in ospedale anche la diciottenne che era a bordo della stessa auto. Le indagini sono in corso per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.

Chi è Nancy Liliano

Nancy Liliano, 31enne di Campagna, è rimasta coinvolta in passato in un'inchiesta su un traffico di droga tra la Calabria e la piana del Sele. In particolare, era una delle 15 persone alle quali, nel giugno 2019, al culmine di un'indagine iniziata nel 2015, i carabinieri della compagnia di Eboli (Salerno) notificarono altrettante misure cautelari, emesse dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Tra i reati contestati, a vario titolo, anche l'associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

In manette finirono esponenti di spicco della famiglia malavitosa Del Giorno, della piana del Sele, ritenuta dagli inquirenti in contatto con la 'ndrangheta dalla quale acquistava la droga da rivendere. Le accuse per lei erano di detenzione e spaccio di marijuana, amnesia e cocaina. Nancy Liliano decise di patteggiare la pena e venne condannata a tre anni di reclusione: è tornata in libertà nel 2020, dopo aver scontato la condanna agli arresti domiciliari.

I funerali di Francesco Pastore e Francesco Ferraro

Oggi, intanto, in Puglia, la regione di origine di entrambe le vittime, si svolgono i funerali del maresciallo Francesco Pastore, di Manfredonia (Foggia), e dell'appuntato scelto Francesco Ferraro, di Montesano Salentino, nel Leccese. Il sindaco di Campagna, Biagio Luongo, ha disposto il lutto cittadino e sarà a Manfredonia, mentre il vicesindaco parteciperà alle esequie di Ferraro. Lutto cittadino anche nei due comuni pugliesi.