Agente della municipale colpito con una spranga: spara e ferisce un clochard

Attimi di paura davanti al Duomo di Napoli dove un senza fissa dimora avrebbe colpito alla testa con una spranga un agente municipale che lo aveva invitato ad alzarsi dal porticato dove anche altri clochard trascorrono la notte.

L'agente, per farlo desistere, ha esploso alcuni colpi d'arma da fuoco ferendo il senzatetto a una gamba. Il clochard è stato portato in ospedale al Vecchio Pellegrini: non è in pericolo di vita. L'agente ha riportato una ferita alla testa ed è stato trasportato all'ospedale del Mare, mentre. Indagini in corso per chiarire la dinamica dei fatti.

Continua a leggere su Today.it...