Aliscafo sbatte contro il molo: tra i feriti una bimba di pochi mesi

Attimi di terrore questa mattina al porto di Napoli, quando un aliscafo Alilauro diretto ad Ischia ha impattato contro il molo San Vincenzo creando il panico a bordo. Diversi passeggeri sono rimasti feriti, nessuno in modo grave. Una bimba di pochi mesi è stata portata a terra con una motovedetta della Guardia Costiera e poi trasportata in ambulanza in ospedale per accertamenti.

L’impatto dell'aliscafo contro le banchine del San Vincenzo

Il Città di Forio, con a bordo circa 100 passeggeri, aveva mollato gli ormeggi alle 12.10 di questa mattina diretto a Ischia Porto e Forio. Pochi minuti dopo la partenza l’aliscafo, che si trovava ancora nel porto e per cause ancora da accertare, ha improvvisamente virato verso destra andando a sbattere contro le banchine del San Vincenzo. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi: la Guardia Costiera con alcune motovedette e le ambulanze del 118. I passeggeri sono stati assistiti e fatti sbarcare, ora saranno trasferiti con degli autobus al Beverello per riprendere il viaggio. Il mezzo, fermo nel punto in cui è avvenuto l’impatto, non rischia di affondare.