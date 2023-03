Scontri a Napoli: la polizia costretta a battere in ritirata - il video

Giornata di tensione oggi a Napoli. Oltre 600 tifosi dell'Eintracht Francoforte hanno fatto arrivo in città senza biglietto in vista della partita al Maradona tra Napoli ed Eintracht. Per tutta la mattina in corteo per il centro, le cose sono precipitate quando la polizia ha tentato di portare nei loro alberghi i tifosi tedeschi. Il momento più difficile per le forze dell'ordine oggi a Napoli. I supporter tedeschi si rifiutano di salire sugli autobus che devono portarli fuori dal centro città, e si scatena un durissimo scontro con le forze di polizia. Lancio di bottiglie, sedie, tavolini, fumogeni, bicchieri. Le forze dell'ordine sono in netta minoranza e sono costrette a retrocedere, con i violenti che "riconquistano la piazza". Il tutto viene ripreso da una signora dalla finestra posta proprio sopra il locale devastato dai supporter tedeschi.

