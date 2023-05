Spari durante la festa scudetto: morto un ragazzo

A Napoli i festeggiamenti per la vittoria del terzo scudetto si tingono di giallo. Un ragazzo di 26 anni, Vincenzo Costanzo, è morto mercoledì sera dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco proprio mentre la città era in festa con migliaia di persone per strada. La dinamica dei fatti è ancora poco chiara.

Quello che sappiamo finora è che i carabinieri sono intervenuti in piazza Carlo III per la segnalazione di una persona raggiunta da colpi d'arma da fuoco in varie parti del corpo. Costanzo è stato soccorso e stato portato all'ospedale Cardarelli, dove è morto. Sembra che il ferimento possa essere accaduto nella vicina piazza Volturno.

Negli ospedali cittadini sono state portate altre persone raggiunte da colpi di arma da fuoco. Al Pellegrini, nel centro antico della città, è giunta una donna di Portici di 26 anni: era ferita alla caviglia, verosimilmente da un colpo d'arma da fuoco. È stata dimessa con una prognosi di dieci giorni. Al pronto soccorso di Villa Betania è arrivato, invece, un 24enne del quartiere Ponticelli ferito al gluteo destro, anche lui da colpo d'arma da fuoco: dimesso con 15 giorni di prognosi. Stessa situazione per un altro giovane di 20 anni, sempre di Ponticelli.

Come si legge su NapoliToday, una delle ipotesi è che tutti siano stati feriti nello stesso luogo, lì dove sarebbe stato colpito anche Costanzo. Non si può però escludere che Costanzo sia morto perché vittima di una rapina finita male e che non ci siano collegamenti con gli altri feriti.