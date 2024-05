Grave incidente nella nuova metropolitana di Napoli: ci sono feriti e un morto

Un incidente sul lavoro si è verificato in un cantiere della metropolitana di Napoli in zona Capodichino: secondo le prime informazioni un operaio sarebbe morto, altri due invece sono rimasti feriti in modo grave. Gli operai sarebbero stati travolti dal cedimento del terreno durante i lavori per la nuova metro tra Capodichino e Poggioreale. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco.

Un operaio di 54 anni ha riportato un trauma cranico ed è incosciente; è ricoverato all'Ospedale del mare in codice rosso. L'altro ferito è un 59enne, ora sotto shock, ha riportato una contusione a un gamba ed è al Cardarelli in codice rosso.

Incidente nella metropolitana di Napoli Capodichino

Lo scorso 8 marzo era stato ultimato il collegamento tra le stazioni di Poggioreale e Capodichino della linea 1 della metropolitana di Napoli abbattendo l'ultimo diaframma.

Oggi nel tunnel dove era in azione la fresa meccanica qualcosa non ha funzionato.