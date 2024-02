Si apre una voragine in strada e inghiotte auto in transito: ci sono feriti

Sprofondata la sede stradale tirando dentro ben due autovetture: paura all'alba di oggi mercoledì 21 febbraio a Napoli con un super lavoro per i Vigili del Fuoco impegnati nel quartiere Vomero dalle 5 del mattino.

Sul posto sono intervenute otto ambulanze dell'Asl Napoli 1. Trasportato un ferito in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Il piano terra dell'edificio improvvisamente è stato inondato dalle acque per probabile rottura delle condutture con gli inquilini che sono saliti tutti verso i piani alti del palazzo per mettersi in salvo.

Sono minuti drammatici per due automobilisti soccorsi dai passanti come documentato da un video di Napolitoday. Ma se la caveranno entrambi solo con escoriazioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A causare l'enorme voragine una probabile infiltrazione d'acqua nel civico 63 di via Morghen. Appena qualche giorno fa la zona era già stata interessata da infiltrazioni d'acqua che avevano messo a serio rischio la stabilità di un edificio tanto da richiedere lo sgombero di 12 famiglie.