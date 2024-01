Dalla cena con super alcolici al massacro, ricostruita la "notte maledetta" di Naro

"Grande collaborazione alle indagini offerta dalla comunità romena di Naro". Appena dopo il fermo del 24enne, indagato per duplice omicidio e vilipendio di cadavere, gli inquirenti hanno ringraziato la comunità romena, composta da lavoratori e lavoratrici che da anni risiedono in Italia, per la collaborazione. Grazie a loro l'orribile omicidio di Maira e Delia, le due donne uccise nella notte tra giovedì e venerdì 5 gennaio, a Naro, in provincia di Agrigento, ha un responsabile e una dinamica.

Le ricostruzioni si sono infatti trasformate in indizi di reato a carico del giovane romeno portato ieri sera al carcere "Petrusa" di Agrigento.

Ricostruita la "notte maledetta"

Giovedì sera, a casa della 58enne Delia Zarniscu, a Naro, ci sarebbe stata una cena ben presto trasformatasi in una sorta di festino a base di super alcolici. Seduti alla stessa tavola della donna, anche il 24enne romeno e un connazionale 50enne. Stando a quanto è stato ricostruito da inquirenti e investigatori, il giovane - preda del forte stato d'ebbrezza - avrebbe allungato le mani sulla donna. Un presunto, insistente, tentativo di approccio che sarebbe però stato rifiutato categoricamente da Delia Zarniscu che avrebbe buttato fuori dalla sua abitazione i due commensali. Durante la cena, almeno nelle fasi iniziali, ossia fino a quando la situazione non era degenerata, i tre romeni avrebbero parlato della 54enne connazionale Maria Rus. Fra i tre si sarebbe parlato del fatto che la donna (che non era presente alla cena) vivesse sola da quando si era separata dal marito.

Quando i due romeni - il 24enne e il 50enne - sono stati buttati fuori dalla casa della donna, il più giovane si sarebbe diretto verso vicolo Avenia dove avrebbe bussato alla porta dell'abitazione di Maria Rus, mentre il 50enne sarebbe rientrato nella sua abitazione. Maria Rus, senza nulla temere, avrebbe aperto la porta di ingresso al giovane connazionale ubriaco. Non è chiaro, spetterà naturalmente all'autopsia stabilirlo, se la donna abbia subito o meno un abuso o se vi sia stato o meno un rapporto consenziente.

Quel che appare verosimile, stando alle ricostruzioni della Procura - del fascicolo si stanno occupando il sostituto procuratore Elettra Consoli e l'aggiunto Salvatore Vella - è che il 24enne l'abbia massacrata. La 54enne sarebbe stata uccisa a botte, selvaggiamente picchiata, e poi bruciata, utilizzando la poltrona che c'era nel salone di ingresso.

Una volta commesso il primo delitto, il giovane romeno sarebbe tornato verso l'abitazione di Delia Zarniscu. Avrebbe sfondato la porta di ingresso e con "una ferocia inaudita" - per come è emerso fin dal primissimo sopralluogo - e poi trucidato anche la 58enne, spaccandole in testa tutto quello che è stato trovato: piccoli mobili, suppellettili e arredi.

La collaborazione della comunità romena

Dei romeni, abitanti nella parte a monte della chiesa di Sant'Erasmo e piazza Cesare Battisti, richiamati dall'infernale trambusto sarebbero accorsi. Vi sarebbero stati anche dei testimoni. L'audizione di queste persone, andata avanti fino al tardissimo pomeriggio di ieri, avrebbe permesso di incastrare tutti i pezzi del drammatico puzzle, ricostruendo cosa sarebbe appunto accaduto nella "notte maledetta" del quartiere Sant'Erasmo.

L'inchiesta va ancora avanti

Le indagini dei carabinieri, coordinate dal sostituto procuratore Elettra Consoli e dall'aggiunto Salvatore Vella, vanno naturalmente ancora avanti. Oggi, alla camera mortuaria del "San Giovanni di Dio", verrà fatta l'autopsia sui cadaveri delle due donne e lunedì, tanto in via Vinci quanto in vicolo Avenia, arriveranno - per i richiesti accertamenti specialistici - i Ris di Messina. Da stamani, nonostante la giornata festiva, i militari dell'Arma stanno anche passando in rassegna le immagini dei sistemi di videosorveglianza acquisite nella giornata di ieri. Quel rettangolo del centro storico di Naro è risultato essere pieno zeppo, quasi ad ogni angolo, di telecamere ad altissima risoluzione. Quelle del Comune di Naro non funzionano, ma quelle private - ce ne sono 3 in vicolo Avenia, una delle quali proprio davanti l'ingresso di casa di Maria Rus, - sono tutte perfettamente attive.