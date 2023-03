Nasconde il cadavere della mamma 90enne per riscuotere ancora la pensione

Una donna avrebbe nascosto in casa la madre 90enne morta da tempo per continuare a ricevere la pensione. I carabinieri, nella sua abitazione, dentro un armadio hanno infatti ritrovato un cadavere mummificato. La macabra vicenda, ricostruita dagli uomini dell'Arma, è stata scoperta giovedì 23 marzo in una casa di Paderno Dugnano, in provincia di Milano.

Tutto è iniziato con l'allarme dato dai vicini che non vedevano più la donna 64enne che abita nella villetta, un'ex lavoratrice in un negozio di fiori. In quel momento è iniziata un'indagine che aveva portato al ritrovamento del corpo in avanzato stato di decomposizione della donna lo scorso 20 marzo da parte della polizia locale.

Così i Carabinieri, insieme ai vigili del fuoco, oggi sono tornati nella casa per cercare documenti che permettessero di individuare l'attuale residenza dell'anziana madre, Pasqualina Munerato, di 90 anni finora non rintracciata. La figlia, infatti, aveva raccontato a tutti i vicini che la madre era ricoverata in una non meglio precisata Rsa in Veneto. In casa, invece, i militari hanno scoperto un'abitazione mal tenuta e a soqquadro, con un odore penetrante. Nel sopralluogo della villetta, tuttavia, hanno notato un grosso armadio sigillato. All'interno un cadavere, che con ogni probabilità è quello della signora Munerato, ormai mummificato. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali, come suggerisce una prima analisi del medico legale.

Dagli ulteriori accertamenti dei Carabinieri, a seguito dell'evento odierno, l'anziana madre è risultata percepire regolarmente una pensione tuttora accreditata sul conto corrente a lei intestato, al quale la figlia, senza altre fonti di reddito o sostentamento, aveva accesso.