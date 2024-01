Chi ha messo il nastro teso "ad altezza auto" in mezzo alla strada

Presi i responsabili. Otto ragazzi, tutti minorenni, sono stati identificati nella giornata di ieri, lunedì 29 gennaio, dai carabinieri di Settimo Torinese: sarebbero gli autori della "bravata" commessa la notte di domenica 28 all'uscita del sottopasso di via Leini, quando un gruppo di giovani è stato filmato da un residente mentre tendeva un nastro ad altezza d'uomo lungo la strada, allo scopo di bloccare le auto.

Hanno teso il nastro legandolo a un segnale stradale e a un palo della luce, nel popoloso comune appena fuori Torino. Soltanto grazie alla prontezza di riflessi del primo automobilista che passava di lì si sono evitate conseguenze gravi: l'uomo si è accorto del nastro prima di centrarlo con la vettura, si è fermato e lo ha tolto. Il gesto sarebbe stato pericolosissimo soprattutto nel caso del passaggio di motociclisti.

Il caso è stato preso in carico dalla procura dei minori di Torino che deciderà quali provvedimenti adottare, ma è pressoché certo che i ragazzi verranno tutti denunciati. Oltre al nastro, rimosso dal primo automobilista che era passato sul posto, in mezzo alla strada sono state trovate anche alcune fioriere, che erano state spostate verosimilmente dagli stessi giovani. "Si tratta di un fatto grave che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori - aveva fatto sapere il comune di Settimo -. L'episodio è stato documentato e le immagini sono già in possesso dei carabinieri che hanno raccolto una denuncia e stanno procedendo per individuare i responsabili, in collaborazione con il comune, visionando le telecamere di videosorveglianza pubblica".

Alla fine i carabinieri non hanno avuto particolari problemi a identificare i responsabili, in collaborazione con il comune. Non è chiaro se abbiano voluto emulare il 24enne che a Milano aveva teso un cavo d'acciaio in strada, qualche settimana fa. Secondo una prima ricostruzione, l'intenzione dei giovani sarebbe stata quella di fare un scherzo a un loro amico, che doveva passare in quel tratto di strada in quel momento. Quel che invece è certo è che gesti simili sono un pericolo per la sicurezza stradale. Andrà fatta chiarezza.