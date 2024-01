I ragazzi che mettono nastro adesivo in strada "ad altezza auto"

Chiamarle "bravate" è riduttivo. Non è chiaro se abbiano voluto emulare il 24enne che a Milano aveva teso un cavo d'acciaio in strada, qualche settimana fa. Quel che invece è certo è che gesti simili sono un pericolo per la sicurezza stradale.

A Settimo Torinese, popoloso comune appena fuori Torino, nella notte fra sabato e domenica un gruppo di ragazzi ha tirato un nastro ad altezza d'uomo lungo la strada. Soltanto grazie alla prontezza di riflessi del primo automobilista che passava di lì si sono evitate conseguenze gravi: l'uomo si è accorto del nastro prima di centrarlo con la vettura, si è fermato e lo ha tolto.

"Questa notte nei pressi del sottopassaggio ferroviario di via Leini un gruppo di ragazzi ha tentato di ostruire il passaggio dei veicoli tendendo un nastro di traverso sulla carreggiata", si legge in un post sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Settimo. "Si tratta di un fatto grave che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori", commenta l'amministrazione comunale.

Ora il video è in mano ai carabinieri che non dovrebbero avere particolari problemi a identificare i responsabili, in collaborazione con il Comune, anche perché ci sono immagini delle telecamere di videosorveglianza.