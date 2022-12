Donna partorisce durante salvataggio al largo di Lampedusa: "Le doglie su una barca di ferro alla deriva"

Parto nella notte su una motovedetta della guardia costiera a poche miglia da Lampedusa. La piccola, che si chiama Fatima, sta bene e anche la madre. La mamma è ivoriana ed era arrivata con le doglie su una barca di ferro alla deriva con altri 42 migranti: 17 donne e 3 minori scappati da Costa d'Avorio, Guinea, Mali e Burkina.

La donna assistita dai medici dell'emergenza sbarchi e dalla rianimatrice del 118 ha partorito e ora stanno entrambe bene. In via precauzionale mamma e figlia sono stati portati al Poliambulatorio per essere controllati.