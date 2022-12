Luci di Natale, statuine del presepe e decorazioni pericolose sugli scaffali: maxi sequestro

Lucine colorate, statuine per il presepe, decorazioni natalizie di ogni tipo messe in vendita anche se pericolose. A scoprire oltre un milione di articoli non sicuri è stata la guardia di finanza di Milano che ha passato al setaccio più negozi in città e provincia.

Molti dei prodotti erano già esposti sugli scaffali. Fra la merce sequestrata oltre 580mila luminarie per addobbi natalizi e 1.600 statuine da presepe senza etichette o con etichette non conformi.

Complessivamente sono stati denunciati all'autorità giudiziaria 15 negozianti per "vendita di prodotti industriali con segni mendaci e per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi". È stata poi elevata la sanzione amministrativa per violazione del codice del consumo nei confronti di 23 persone.