"La barca sta affondando, ci tuffiamo": sopravvive 24 ore in acqua, disperso il cugino

Per 24 ore in balia delle onde dopo essere naufragato in mare con il cugino. Giovanni Pinna, il sub di 35 anni finito alla deriva al largo di Stintino, nel nord della Sardegna, e ritrovato miracolosamente vivo sulla riva, è ricoverato nel reparto di medicina d'urgenza dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Le sue condizioni sono critiche e la prognosi è ancora riservata. Nessuna traccia invece di Davide Calvia, 38 anni, cugino di Pinna. È ancora disperso in mare. Nella zona del golfo dell'Asinara le ricerche procedono incessanti: i vigili del fuoco stanno perlustrando mare e costa con elicottero, droni, sommozzatori e squadre a terra. Ma la speranza di trovarlo ancora in vita si affievolisce di ora in ora.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il naufragio e il ritrovamento sulla spiaggia

I due cugini erano usciti in mare a bordo di un piccolo barchino, forse per una battuta di pesca sportiva. L'allarme è stato lanciato poco prima delle 19: "La barca sta affondando ci buttiamo in acqua, abbiamo le mute". Pinna è stato trovato solo il giorno successivo, intorno alle 20:45, dal proprietario di una villetta che si affaccia sulla costa, sul litorale di Sorso.

Come abbia fatto a sopravvivere tutto quel tempo, nelle acque gelide e agitate dal forte vento, solo lui potrà raccontarlo. L'uomo che lo ha trovato ha detto ai giornali locali di aver visto il corpo del 35enne dalla terrazza di casa. Sulle prime ha pensato che fosse un cadavere e ha chiamato il numero per le emergenze. I carabinieri, arrivati sul posto, si sono avvicinati alla spiaggia scoprendo che era ancora vivo, per quanto allo stremo delle forze, disidratato e in forte ipotermia. Prima di svenire Pinna è riuscito a dire solo il suo nome.

Come sta Giovanni Pinna

Il naufrago è stato portato in ospedale a Sassari dove è tutt'ora ricoverato. "Rispetto a ieri c'è una sostanziale stabilità con qualche segno di miglioramento" ha detto all'Ansa un dirigente medico dell'ospedale. Pinna "ha un principio di annegamento con un'importante insufficienza respiratoria e un quadro di ipotermia che ora si sta evolvendo. Le prime ore sono le più critiche perché si possono sviluppare le complicanze della sindrome da immersione". Il paziente è dunque ancora sotto monitoraggio e ha ricordi molto confusi. "Sul cugino - dice il dirigente medico - non ricorda nulla, sa che non è stato ancora ritrovato".

Sopravvissuto a un incidente nel 2009

Nel passato di Pinna c'è un grave incidente stradale. A raccontare la vicenda, che risale al 2009, è La Nuova Sardegna. È la notte di Natale quando il giovane, a bordo della sua moto, si schianta contro una Citroen C2. L'impatto è terribile, Pinna viene portato in ospedale e finisce in rianimazione, ma riesce comunque a salvarsi. Più di 14 anni dopo una nuova sciagura, questa volta in mare. Un naufragio di cui conosciamo solo pochi dettagli. I medici hanno fatto sapere che prima di lunedì non verrà consentito a nessuno di parlare con il paziente.