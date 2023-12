Naufragio nel Mediterraneo: 61 migranti annegati, anche donne e bambini

Ennesima strage nel Mediterraneo. Un naufragio è avvenuto ieri (sabato 16 dicembre) al largo della Libia, causando 61 vittime, anche donne e bambini. La notizia, riportata inizialmente da diversi quotidiani italiani attraverso un tweet di Flavio Di Giacomo, portavoce dell'Oim (Organizzazione internazionale per le migrazioni), è stata poi confermata dalla stessa organizzazione. Secondo le informazioni a disposizione, gli 86 migranti erano partiti da Zuara, in Libia.

"Sessantuno migranti, tra cui donne e bambini, sono annegati in seguito a un tragico naufragio al largo della Libia. Secondo i sopravvissuti, l'imbarcazione con a bordo circa 86 persone è partita dalle coste libiche da Zuara. Il Mediterraneo centrale continua ad essere una delle rotte migratorie più pericolose del mondo", ha scritto su X l'Organizzazione internazionale per i migranti in Libia. La maggior parte, da quanto si apprende, erano cittadini della Nigeria, del Gambia e di altri paesi africani. I 25 superstiti assistiti dall'Oim e "in buona salute", sono stati salvati e trasferiti in un centro di detenzione a Tariq Al Sekka, vicino a Tripoli.

Un naufragio al largo della Libia ha provocato 61 dispersi. I #migranti erano partiti in 86 da Zwara.



Sono oltre 2250 le persone che hanno perso la vita nel Med. Centrale quest'anno. Un numero drammatico che purtroppo dimostra che non si fa abbastanza per salvare vite in mare. — Flavio Di Giacomo (@fladig) December 16, 2023

L'area in cui è avvenuto il naufragio era stata sorvolata da alcune missioni no-stop di velivoli Frontex (l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera) di base a Lampedusa: dalla sera del 14 dicembre fino alla mattina del 15 dicembre. La ricostruzione dei voli è stata fatta dal giornalista di Radio Radicale Sergio Scandura, che su X indica, inoltre, come "dalle 19:26 UTC (20:26 CET) del 14 dicembre ITMRCC della Guardia costiera italiana, 'per conto della c.d. 'guardia costiera libica" trasmetta 'un via InMarSAT(idem via Navtex) per un gommone alla deriva, con 60 persone stimate a bordo".

3⃣



Quella staffetta aerea



🔴 Ben tre le missioni no-stop dei velivoli Frontex di base a Lampedusa: dalla sera del 14 dicembre fino alla mattina del 15 dicembre.



Prima missione: 🛩️#OSPREY2🇪🇺

Seconda missione 🛩️#OSPREY1🇪🇺

Terza missione🛩️#OSPREY2🇪🇺



📍 OSINT via Radio Radicale pic.twitter.com/dOLSWq3VPW — Sergio Scandura (@scandura) December 16, 2023

Nella stessa area, il 13 dicembre scorso era presente Ocean Viking, poi costretta ad allontanarsene con 26 migranti a bordo per ottemperare all'assegnazione del porto di Livorno da parte delle autorità italiane. La nave della ong è poi dovuta riparare per il maltempo nella rada di Sciacca, in Sicilia. Nel frattempo il gommone alla deriva si è rovesciato. I 25 superstiti sono stati soccorsi da un rimorchiatore e riportati in Libia. Al porto di Tripoli hanno dichiarato di essere partiti in 86. Secondo l'Oim, sono dunque 61 le vittime del naufragio.

🚨 61 migrants including women and children drowned following a tragic shipwreck off Libya. According to the survivors, the boat with around 86 people left the libyan shores from Zwara. The central Mediterranean continues to be one of the world's most dangerous migration routes. pic.twitter.com/RsFSUzzFYK — IOM Libya (@IOM_Libya) December 16, 2023