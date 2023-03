Un altro naufragio di migranti al largo delle coste italiane

Ancora un naufragio, ancora un'imbarcazione usata da migranti per raggiungere le coste italiane travolta dalle onde. Siamo a largo di Lampedusa (Agrigento). Oggi, 8 marzo, un barchino di 7 metri è naufragato in area "Sar- Search and Rescue" (Ogni Paese ha una zona Sar nella quale è tenuto a prestare soccorso, ndr) e 38 migranti, fra cui 11 donne e un minorenne, sono stati salvati. Sono intervenuti i militari della capitaneria di porto e della guardia di finanza. I migranti sarebbero tutti in salvo e non risultano dispersi.

La notizia giunge quando sono ancora drammaticamente d'attualità le immagini del naufragio di Cutro, con oltre 70 morti. Una tragedia sulla quale è stata aperta un'inchiesta in merito alla catena dei soccorsi, che non ha funzionato.

A Lampedusa invece dopo un primo soccorso, e sbarco, di 41 persone, i militari hanno soccorso le 38 persone finite in acqua dopo che l'imbarcazione, partita dalla Tunisia, sulla quale viaggiavano è colata a picco. Tratti in salvo - ed è stato il terzo sbarco a Lampedusa nel giro di pochissimo tempo - anche altri 45 migranti, fra cui 10 donne e 5 minori. Anche loro sono salpati da Sfax, in Tunisia, alle 5 di ieri.