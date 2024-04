Naufraga barcone, nuova strage di migranti: anche una bimba tra i morti a Lampedusa

Ancora un naufragio nel Mediterraneo, ancora una strage di migranti. La guardia costiera ha recuperato i corpi senza vita di otto persone, tra cui una bambina di un'età compresa tra i 4 e i 6 anni. Il barcone su cui viaggiavano è si è capovolto nella giornata di ieri, mercoledì 10 aprile, in acque maltesi, a circa 30 miglia di distanza da Lampedusa. Un altro migrante è morto nel poliambulatorio dell'isola, dove sono sbarcati i 23 superstiti tratti in salvo dalla guardia costiera: secondo il loro racconto ci sarebbero almeno 15 dispersi tra cui tre minori.

Sei naufraghi restano al momento ricoverati nella struttura sanitaria, mentre gli altri 16, man mano che si sono ripresi, sono stati accompagnati all'hotspot di contrada Imbriacola. Le condizioni dei 6 ricoverati sono considerate critiche. Dalle prime testimonianze che la polizia è riuscita a raccogliere, sul barchino viaggiavano 46 migranti, originari di Guinea, Burkina Faso, Mali e Costa d'Avorio, partiti domenica sera da Sfax in Tunisia.

Un nuovo dramma che investe Lampedusa, come sottolineato anche dal sindaco Filippo Mannino: "Ancora una tragedia del mare e della disperazione scuote la nostra isola. Altri otto morti, fra cui una bambina, sono stati appena sbarcati. È ormai diventata una conta senza fine. Le condizioni del mare sono pessime e i trafficanti continuano a far partire questi poveri disperati su barchini che neanche stanno a galla. È sempre la stessa storia, tanti, tantissimi, pagano per morire in mare".