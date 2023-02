Naufragio al largo di Crotone: decine di migranti morti e cadaveri in mare

Un naufragio è avvenuto all'alba di domenica mattina, 26 febbraio, al largo di Steccato di Cutro, a una trentina di chilometri da Crotone, in Calabria, dove un barcone carico di migranti si è spezzato in due a causa del mare molto agitato. I morti accertati sono 33, ma di tratta di un bilancio parziale e destinato purtroppo a salire. Nell'area (dove il mare è forza 3-4) sono attivi fra l'altro due motovedette e un elicottero della Guardia Costiera.

Tra le vittime ci sarebbero anche alcuni bambini (due secondo le prime informazioni) e un neonato. Stando a fonti della prefettura di Crotone i dispersi sarebbero una settantina, mentre i migranti sopravvissuti sono più di 50, di cui quattro sono stati trasferiti in ospedale. Un gruppo di superstiti che si trovavano sullo stesso peschereccio sul quale viaggiavano le vittime è stato ritrovato sulla spiaggia di Steccato di Cutro. I migranti, spiegano fonti investigative, "non hanno fatto in tempo a chiedere aiuto" e alcuni dei sopravvissuti avrebbero raggiunto la costa con i propri mezzi. A occuparsi di loro è il personale del 118 e della Croce rossa.

Non è chiaro quante persone ci fossero sul barcone. Secondo le prime ipotesi il numero potrebbe aggirarsi tra le 150 e le 180. Si tratterebbe di migranti provenienti per lo più da Iran, Pakistan e Afghanistan. I soccorritori stanno cercando i dispersi nonostante il mare agitato. Ma il bilancio delle vittime è inevitabilmente destinato ad aggravarsi. Una parte dei cadaveri si trova ancora in mare, mentre altri sono stati trascinati a riva dalle onde.

Il sindaco: "Il mare continua a restituire corpi"

"È qualcosa che non si vorrebbe mai vedere" dice all'Adnkronos il sindaco di Cutro Antonio Ceraso. "Il mare continua a restituire corpi. Tra le vittime ci sono donne e bambini". L'imbarcazione a causa del mare in tempesta si è spezzata e come racconta il sindaco "si vedono i resti del barcone su 200-300 metri di costa". "Affronteremo anche il problema di dove sistemare le salme - dice ancora il primo cittadino -, Crotone era già in sofferenza, ma ci organizzeremo, anche nei vari paesi. Ci vuole solidarietà anche in questo".

"È un brutto risveglio che deve destare la comunità affinché simili tragedie non accadano". Lo scrive su Twitter il presidente della Croce Rossa Rosario Valastro. "I nostri volontari - si legge ancora nel tweet - sono impegnati per soccorrere i superstiti e per recuperare le vittime".

Occhiuto: "Tragedia immane, dov'è l'Europa?"

"Un barcone che trasportava migranti si è spezzato, a causa del mare in tempesta, davanti alle coste calabresi di Steccato di Cutro, a una trentina di chilometri da Crotone. Decine e decine di morti annegati, tra di loro anche bambini, tanti i dispersi. La Calabria è in lutto per questa immane tragedia. La Giunta regionale esprime sincero cordoglio per le vittime di questo naufragio". Sono queste le parole di Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, dopo il naufragio del peschereccio avvenuto all'alba di domenica. "Ringrazio coloro che si stanno adoperando per tentare di trovare dei superstiti e per assistere i sopravvissuti condotti nei vicini presidi ospedalieri e nel Cara di Isola di Capo Rizzuto" dice ancora il governatore.

Secondo Occhiuto, "in Calabria nel 2022 sono arrivati circa 18mila immigrati clandestini, la stragrande maggioranza dei quali a Roccella Jonica, un Comune in provincia di Reggio Calabria diventato ormai punto di approdo delle rotte illegali dei mercanti di esseri umani. I calabresi - un popolo che ha conosciuto il dramma dell’emigrazione - hanno accolto questi migranti, senza alzare polveroni e senza causare tensioni, ma la situazione sta davvero diventando ingestibile".

Quindi il governatore lancia un j'accuse all'Ue. "Cosa ha fatto l’Unione europea in tutti questi anni? Dov'è l’Europa che dovrebbe garantire sicurezza e legalità? Che fine hanno fatto le operazioni di dialogo con i Paesi d'origine dei migranti? Tutte domande che, purtroppo, a oggi non hanno alcuna risposta. E chi sta nei territori, a stretto contatto con la realtà di tutti i giorni, è costretto a gestire le emergenze e a piangere i morti".