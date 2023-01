Ancora naufragi, muore neonato al largo di Lampedusa. Il sindaco: "Qui una guerra silenziosa e ignorata"

"Siamo disperati. Non ce la facciamo più, siamo ad appena al 6 gennaio e ho già dovuto contare 3 morti, e oltre 2000 arrivi. Con questi ritmi, con questi numeri da capogiro anche in pieno inverno, non so fino a quando riusciremo a fronteggiare tutto ciò". Lo dice il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, dopo l’ennesimo naufragio avvenuto nelle acque antistanti l’isola. Due le vittime tra cui un neonato, un altro neonato, invece, è stato salvato. Il naufragio in tarda mattina nel giorno dell'Epifania a circa 38 miglia da Lampedusa. In 30 sono stati salvati dagli uomini della Guardia costiera, ma ci sono due morti: un adulto e un neonato di circa un anno.

"Siamo in guerra, una guerra silenziosa che molti ignorano o fanno finta di ignorare. Mentre si lavora per risolvere il problema in alto mare, la realtà ci dice che a Lampedusa arrivano sempre più persone disperate e si contano sempre più morti". A dirlo è il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, dopo l’ennesimo naufragio avvenuto al largo dell’isola. Due le vittime, tra cui un neonato. " Oggi serve una politica concreta, che aiuti la nostra isola a gestire questa immensa tragedia, con risorse concrete e poteri speciali". "Il ministro dell’Interno Piantedosi venga a Lampedusa, stia 24 ore con me. Forse così si renderà conto della enormità del problema e proporrà al governo soluzioni serie", conclude il primo cittadino.

Nella notte sono avvenuti altri sbarchi: con sette barchini sono giunti 307 migranti. Poco prima della mezzanotte ci sono stati tre arrivi con 163 persone e all'alba, su 4 barconi, sono arrivati in 144. Anche in questo caso a soccorrere i natanti, con donne e minori originari di Congo, Costa d'Avorio, Mali, Nigeria, Gambia, Camerun e Burkina Faso, sono state le motovedette della Guardia di finanza e della Capitaneria. Tutti, dopo un primo triage sanitario effettuato a molo Favarolo, sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono oltre 1.300 ospiti a fronte di 390 posti disponibili. La Prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento, con i traghetti di linea della mattina e della sera per Porto Empedocle, di 180 persone (100 in mattinata e 80 in serata).