La ricostruzione del naufragio di Cutro, Piantedosi: la prima chiamata alle 4 di notte

La prima richiesta di soccorso è arrivata intorno alle 4 di domenica notte, poco prima del naufragio. A dirlo, nella sua informativa sui fatti di Cutro, è stato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ha riferito alla Camera ciò che è successo nei giorni e nelle ore precedenti alla tragedia dello scorso 26 febbraio.

Il ministro ha chiarito che l'attivazione dell'intero sistema di ricerca e soccorso (Sar) "non può prescindere da una segnalazione di una situazione di emergenza. Solo ed esclusivamente se c'è tale segnalazione, si attiva il dispositivo Sar. Laddove, invece, non venga segnalato un distress, l'evento operativo è gestito come un intervento di polizia, anche in ragione di quanto prima osservato circa la capacità di soccorso delle nostre unità navali. È esattamente quanto avvenuto nel caso in questione".

"L'esigenza di soccorso per le autorità italiane" si concretizza secondo il ministro solo a tarda notte, intorno alle 4. Pochi minuti dopo le 3.55, ''sull’utenza di emergenza 112" giunge infatti "una richiesta di soccorso telefonico da un numero internazionale che veniva geolocalizzato dall'operatore della Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone e comunicato, con le coordinate geografiche, alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Crotone".

Quanto alla segnalazione di Frontex, Piantedosi ha precisato che l'aereo dell'agenzia europea aveva "individuato l'imbarcazione alle ore 22.26 del 25 febbraio a 40 miglia nautiche dall'Italia", ma "non ha rilevato e, quindi, non ha segnalato una situazione di distress a bordo, limitandosi a evidenziare la presenza di una persona sopra coperta, di possibili altre persone sotto coperta e una buona galleggiabilità dell'imbarcazione".

La virata degli scafisti e il naufragio

"Tornando ai momenti immediatamente precedenti al naufragio e quindi ai racconti dei sopravvissuti" ha detto Piantedosi, "la navigazione era proseguita fino alle 03.50, allorquando, a circa 200 metri dalla costa, erano stati avvistati dalla barca dei lampeggianti provenienti dalla spiaggia e a quel punto gli scafisti, temendo la presenza delle forze dell'ordine lungo la costa, effettuano una brusca virata nel tentativo di cambiare direzione per allontanarsi dal quel tratto di mare".

Proprio "in quel frangente, la barca, trovandosi molto vicino alla costa e in mezzo ad onde alte, urta, con ogni probabilità, il basso fondale e per effetto della rottura della parte inferiore dello scafo, comincia a imbarcare acqua".

Sempre sulla base delle dichiarazioni dei superstiti, "a quel punto due degli scafisti si buttano in acqua, mentre un terzo viene fermato dai migranti, per impedirgli di lasciarli soli sulla barca incagliata; molti altri migranti, nel frattempo, salgono sul ponte in cerca di aiuto e lo scafista rimasto a bordo, approfittando del momento di caos, riesce ad abbandonare la barca su un gommone di piccole dimensioni e a far salire poi gli altri due scafisti per dirigersi verso la costa. In quel preciso momento una forte onda capovolge la barca di legno e tutti i migranti cadono in mare mentre la barca viene distrutta".

La partenza quattro giorni prima, a bordo 180 persone

Il ministro dell'Interno ha riferito che l'imbarcazione era partita da Cesme, in Turchia, intorno alle 3.00 del 22 febbraio in condizioni metereologiche ottimali". Secondo il racconto dei superstiti "a bordo dell'imbarcazione erano presenti circa 180 persone, oltre a 4 scafisti, due turchi e due pakistani". "Tre ore dopo l'inizio della navigazione, un guasto al motore dell'imbarcazione induce due scafisti a contattare, tramite cellulare, un complice. Dopo altre tre ore di attesa, i migranti sono raggiunti da una seconda imbarcazione, pilotata da altri tre scafisti. Dopo il trasbordo dei migranti, la navigazione prosegue verso le coste italiane" ha detto ancora il ministro. Durante la navigazione, i migranti sarebbero stati costretti a restare sotto coperta: gli scafisti li facevano "salire sul ponte solo pochi minuti per prendere aria".

Le vittime sono 72, un quarto scafista è ancora ricercato

''Premesso che il bilancio non è ancora definitivo - ha detto Piantedosi - gli aggiornamenti giunti dalla prefettura di Crotone portano il numero delle vittime a 72, di cui 28 minori, mentre i superstiti sono 80. Di questi, 54 sono accolti nel locale Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo (Cara), 12 nel Sistema Sai a Crotone, otto sono ricoverati in ospedale, due minori non accompagnati sono stati collocati nelle strutture dedicate e tre soggetti, presumibilmente gli scafisti, sono stati arrestati. I sopravvissuti sono afghani, iraniani, pakistani, palestinesi, siriani e somali''.

Quanto alle indagini, "sono in corso le ricerche di un quarto scafista e non si escludono sviluppi nelle prossime ore'' ha fatto sapere il ministro spiegando che ''sono stati fermati un cittadino turco e due pakistani, uno dei quali minorenne''.

In aula il ministro ha poi snocciolato i numeri dei salvataggi effettuati in mare da quando l'esecutivo è in carica. "Dal 22 ottobre 2022 al 27 febbraio 2023, le nostre Autorità hanno gestito 407 eventi Sar, mettendo in salvo 24.601 persone. Nello stesso periodo, nel corso di 300 operazioni di polizia per il contrasto dell'immigrazione illegale, la sola Guardia di Finanza ha tratto in salvo 11.888 persone. Per un totale, tra Sar e law enforcement, di 36.489 persone salvate. Dunque, dati alla mano, è del tutto infondato che le missioni di law enforcement non siano in grado di effettuare anche salvataggi".

Piantedosi: "Non volevo colpevolizzare le vittime"

Nella sua informativa, Piantedosi ha risposto alle critiche rivolte all'esecutivo: "Sostenere che i soccorsi sono stati condizionati o impediti dal governo costituisce una falsità che offende l'onore e la professionalità degli operatori impegnati quotidianamente in mare in scenari particolarmente difficili".

Il ministro ha chiarito anche il senso delle esternazioni che lui stesso aveva fatto all'indomani della strage ("la disperazione non può mai giustificare viaggi che mettono in pericolo i propri figli"). Quando "ho fatto appello affinché la vita delle persone non finisca più nelle mani di ignobili delinquenti" ha detto in aula, "facevo riferimento alla gravità della condotta criminale", in "nessun modo volendo colpevolizzare le vittime. Mi dispiace che il senso delle mie parole sia stato interpretato diversamente. La sensibilità e i principi di umana solidarietà hanno sempre ispirato la mia vita personale".