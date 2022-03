In porto una nave carica di armi: scatta la protesta

Al porto di Genova è atteso l'arrivo di una nave carica di armi destinate alle zone di guerra e scatta la protesta. Un presidio, col blocco del varco Etiopia a partire dalle 6 di oggi 31 marzo, è stato organizzato dal sindacato Usb. L'agitazione è per dire "No" alle armi e "No" alla guerra.

Il porto ligure accoglierà una delle navi della compagnia saudita Bahri, diventata il simbolo del traffico di armamenti che attraversa i porti italiani per raggiungere gli scenari di guerra. Proprio stamani avrebbe dovuto attraccare, ma il viaggio della nave ha subito un ritardo di qualche giorno.

L'Unione sindacale di base spiega: "Dobbiamo allargare la lotta per la pace, per i diritti di chi lavora, contro le scelte scellerate del governo Draghi e per sconfiggere un sistema in cui a pagare sono sempre i più deboli". Lo sciopero proseguirà per tutta la giornata di oggi, il blocco terminerà in mattinata con un'assemblea.