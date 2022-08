Muore militare 19enne positiva al Covid: nave da guerra in quarantena

Una nave della marina militare greca è stata posta quarantena nel porto di Napoli dall'Usmaf, l'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera del ministero della Salute, dopo il decesso di una militare di 19 anni, risultata positiva al Covid. L'imbarcazione proveniva da Tunisi. La 19enne si è spenta nella notte all’ospedale del Mare di Napoli poche ore dopo il ricovero, avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 24 agosto: non sono state ufficializzate le cause della morte, ma la giovane è risultata positiva al coronavirus.

Al momento ci sarebbero altri due militari greci risultati positivi, un uomo e una donna di 21 anni, entrambi ricoverati nell'ospedale Cotugno di Napoli e sottoposti a tampone: le loro condizioni non sarebbero gravi. Dopo i casi riscontrati all’arrivo a Napoli e il successivo screening a tappeto avvenuto a bordo, le autorità sanitarie locali e quelle militari hanno disposto che l’intero equipaggio della nave fosse messo in quarantena. Il caso è stato affrontato questa mattina in un vertice convocato d'urgenza in prefettura, a cui hanno preso parte i rappresentanti del Comune, della Asl e dell'Usmaf.