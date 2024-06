Emergenza in mare, nave per turisti imbarca acqua: 76 persone trasferite sulle scialuppe di salvataggio

Emergenza in mare al largo di Grado, nel mare Adriatico. La motonave Audace, un'imbarcazione turistica, ha iniziato a imbarcare acqua e ha lanciato il may day per rischio affondamento. Tra passeggeri ed equipaggio la nave trasportava un'ottantina di persone. È stato attivato il protocollo di maxi emergenza e sono intervenuti sul posto la capitaneria di porto, i vigili del fuoco e la guardia di finanza.

Sono 76 le persone che si sono messe in salvo con le scialuppe di salvataggio in dotazione alla nave, che fa la spola tra Grado e Trieste. I vigili del fuoco sono intervenuti per verificare che non ci siano altre persone ancora a bordo. Da quanto si apprende la nave non è ancora affondata ed è in condizioni di galleggiabilità. A breve potrebbe essere riportata a terra.

Secondo le prime informazioni raccolte, la motonave faceva la spola tra Trieste e Grado ed era stata varata solo nel giugno 2023. Tra posti al coperto e ponte panoramico può trasportare 200 persone sedute. Resta da capire cosa sia successo: tra le ipotesi c'è quella di un'avaria al motore. Il problema si sarebbe verificato mentre la nave era in navigazione verso il porto di Monfalcone. Le persone soccorse, tra cui anche i membri dell'equipaggio, verranno riportati al porto di Grado.