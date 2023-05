La maxi operazione di oggi contro la 'ndrangheta

Una maxi operazione contro le cosche della 'ndrangheta è stata messa a segno oggi, 3 maggio, dai carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria che hanno arrestato 108 persone, di cui 85 in carcere.

Gli indagati sono accusati a vario titolo d'associazione mafiosa, concorso esterno e traffico internazionale di droga con l'aggravante di transnazionalità e di ingente quantità, traffico di armi, anche da guerra; riciclaggio, favoreggiamento, trasferimento fraudolento e procurata inosservanza di pena.

L'operazione è stata denominata "Eureka" e ha colpito in particolare le cosche Nirta-Strangio di San Luca e Morabito di Africo. L'inchiesta è collegata ad altre due indagini, coordinate dalle Dda di Milano e Genova. Secondo quanto si è appreso a Reggio, nell'operazione lombarda è stata emessa una misura cautelare per 38 persone e per altre 15 in quella ligure. Tutte le inchieste sono coordinate dalla Direzione nazionale antimafia. (Articolo in aggiornamento)