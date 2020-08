Negativo al test sierologico, positivo al tampone per il coronavirus: apprensione per uno stagista

Prima era stato sottoposto come da prassi al test sierologico, risultando negativo. Successivamente si è sottoposto all'esame del tampone risultando positivo al coronavirus. Il giovane, residente a Napoli, è impiegato come stagista a Pozzuoli nell'ufficio tecnico del Comune, in una palazzina situata al Rione Toiano.

Ora si attendono i risultati del secondo esame. Inizialmente era risultato negativo al test sierologico, per poi però essere positivo al tampone: ecco perché è stata disposta a scopo precauzionale dai responsabili dell'ufficio tecnico la chiusura dell'intero edificio in cui ha sede l'ufficio al fine di sanificare i locali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono stati disposti anche i tamponi per i venti dipendenti del Comune che potrebbero essere stati potenzialmente a contatto con lo stagista. Funzionano regolarmente, invece, tutti gli altri uffici del complesso comunale al Rione Toiano.