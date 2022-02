Arrestato in Slovenia l'ex terrorista nero Dante, era fuggito dopo la condanna all'ergastolo

L'ex terrorista nero Fabrizio Dante, latitante da quando era stata emessa contro di lui una condanna all'ergastolo per l'omicidio di un agente di polizia negli anni Ottanta, è stato arrestato in Slovenia. Il 59enne, che è stato fermato il 16 febbraio scorso a Capodistria, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, aveva fatto perdere le proprie tracce lo scorso nove febbraio in seguito al rigetto da parte della Corte di Cassazione del ricorso presentato contro la sentenza di condanna all'ergastolo per omicidio e tentato omicidio in concorso, emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma, il 17 marzo 2021.

Dante era stato riconosciuto colpevole dell'agguato, rivendicato dall'organizzazione terroristica fascista dei Nuclei Armati Rivoluzionari, a una pattuglia della polizia stradale, avvenuto sull'autostrada A24 il 1 maggio 1985, nel quale perse la vita l'agente scelto Giovanni Di Leonardo e rimase ferito l'agente Pierluigi Turriziani. A incastrarlo il frammento di impronta palmare sinistra rilevata all'epoca dalla Scientifica sullo sportello anteriore destro dell'auto di servizio.

Il militante, figura di primo piano dell'estrema destra romana degli anni 80, era inserito in diverse trame eversive riguardanti i Nar, con riferimento ad attacchi alle forze dell'ordine e alla necessità di approvvigionamento di armi. Ora per l'ex Nar si apriranno le porte del carcere, e l'Italia ha già avviato le pratiche per l'estradizione.