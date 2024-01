Neonata in carrozzina travolta da un'auto: la madre stava attraversando le strisce pedonali

Momenti di apprensione per una bambina di circa 1 anno, dopo che un'automobile ha colpito la carrozzina nella quale si trovava. L'incidente stradale è avvenuto nella mattinata del 31 gennaio a Castelfiorentino, in provincia di Firenze. La piccola è in grave condizioni ed è ricoverata all'ospedale Mayer di Firenze. Al momento la prognosi è riservata.

Secondo una prima ricostruzione, la madre della piccola stava attraverso con la carrozzina le strisce pedonali quando è stata colpita dall'auto, in via Ridolfi. Sul posto, oltre al 118 e l'elisoccorso, è intervenuta la polizia municipale che sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.