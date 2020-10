Neonata positiva al coronavirus abbandonata in ospedale

Una donna, dopo aver portato la figlia appena nata al Pronto soccorso di Palermo per il tampone sul Covid, l'ha abbandonata al nosocomio dopo aver scoperto l'esito del test, risultato positivo. Le procedure anti Covid le hanno imposto di lasciare la bimba e la donna ne avrebbe approfittato per far perdere le sue tracce.

Palermo, neonata positiva al Covid abbandonata in ospedale

I fatti risalgono alla scorsa settimana, con la mamma delle piccola che risulta ancora irreperibile"Il personale ha tentato per giorni di contattarla - spiega Marilù Furnari, della direzione sanitaria -, ma inutilmente. A quel punto abbiamo avvisato le forze dell'ordine del possibile abbandono".

Le ricerche della donna sono affidate alla polizia, che sta esaminando le immagini dell'ingresso del Pronto soccorso dell'ospedale dei Bambini, nel capoluogo siciliano, ha acquisito i documenti dell'accettazione e sentito medici e infermieri che hanno incontrato la donna. La bimba per fortuna sta bene, mentre della mamma, al momento, non ci sono ancora notizie.