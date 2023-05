"Non posso occuparmi di te": neonata lasciata alla Culla della vita

Una neonata è stata lasciata alle 17 di oggi, mercoledì 3 maggio 2023, alla culla per la vita situata all'esterno della sede della Croce rossa di Bergamo. La piccola sta bene: è stata portata da un equipaggio di soccorritori all'ospedale Papa Giovanni XXII. La mamma ha lasciato un biglietto in cui spiega che non può più prendersi cura della piccola.

La neonata lasciata nella Culla della vita a Bergamo e il bigliettino

La piccola è stata lasciata da una donna, con molta probabilità la madre, ed era accompagnata da un bigliettino: "Nata stamattina 3/05/2023. A casa solo io e lei (come in questi 9 mesi). Non posso, ma le auguro tutto il bene e la felicità del mondo. Vi affido un pezzo importante della mia vita, che sicuramente non dimenticherò mai".

La neonata pesa 2,9 chili e sta bene: è in buone condizioni di salute ed è tenuta sotto osservazione nel reparto di patologia neonatale del Papa Giovanni XXIII. L'ospedale "ricorda - si legge in una nota - che le donne hanno il diritto di partorire in sicurezza e in anonimato in ospedale: in base al DPR 396/2000 la partoriente può infatti richiedere ai medici dell'ospedale di non essere menzionata nel certificato di nascita".

Come funziona la Culla della vita di Bergamo

La Culla della vita di Bergamo è stata voluta dall'Associazione Donne Medico per garantire conforto e aiuto alle donne che scelgono di lasciare in mani fidate i loro piccoli in situazioni di estrema difficoltà. Si trova nella struttura del personale della Croce Rossa cittadina, tra via Broseta e l'inizio del quartiere Loreto, ed è dotata di sensori che all'attivazione garantiscono tepore o frescura, a seconda della stagione.

