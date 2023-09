Neonata in ospedale con un trauma cranico, il papà sotto accusa: "L'ha buttata per terra"

Una neonata ricoverata in ospedale per un trauma cranico e il padre indagato con l'accusa di averla buttata per terra durante una lite con la moglie e mamma della bimba. Succede a Pavia. La piccola ha appena sei mesi ed è affidata alle cure dei medici del Policlinico San Matteo. Secondo quanto riporta la stampa locale, il papà - 23enne italo-tunisino - è indagato per lesioni gravi e maltrattamenti.

È stata la madre della neonata, una volta giunta in ospedale con la piccola, ad accusare l'uomo. Ha detto di essere da tempo vittima di violenze e maltrattamenti. Ha raccontato dell'ennesimo litigio col marito. Lui secondo quanto riportato aveva la neonata tra le braccia e l'avrebbe fatta cadere volontariamente. La denuncia ha fatto scattare le procedure previste dal codice rosso: il 23enne non potrà avvicinarsi a moglie e figlia.

L'uomo, attraverso i suoi avvocati, parla di un incidente: secondo la sua versione, la bambina gli sarebbe caduta accidentalmente dalle braccia durante la discussione con la moglie.

Continua a leggere su Today.it...